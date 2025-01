Anteprima24.it - E’ il giorno di Lescano, attesa per l’ufficialità: le ultime dal mercato

Tempo di lettura: 2 minutiE’ ildi Facundo. Dopo il blitz della scorsa settimana ad opera della famiglia D’Agostino in sinergia con il direttore sportivo Mario Aiello, cresce l’perper l’approdo all’Avellino del capocannoniere del Girone C di Serie C: 17 gol dopo 24 giornate di campionato, che ha già salutato Trapani. Visite mediche già effettuate a Villa Stuart nei giorni scorsi. Un rinforzo in più per il tecnico Raffaele Biancolino che, dalla sua, è stato chiaro nel post gara di Latina: “Per me resta tutto uguale. La squadra era già importante prima, lo sarà ancor di più. Chi arriverà andrà ad aggiungersi ad altri che hanno qualità”. L’arrivo dipermetterà al tecnico di puntare forte sul 4-2-3-1 visto in casa contro la Cavese e poi successivamente con ottimi risultati.