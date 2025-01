Secoloditalia.it - Dov’è finita l’eroica missione dell’Anpi? Addio Resistenza, meglio la guerra a Israele e al governo

Della meritevolesociale, tenere alta la memoria dellae promuoverne i valori, che ne giustifica l’esistenza in vita e i finanziamenti pubblici, tra le file dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia è rimasto ben poco. Da anni l’Anpi, a suon di sfilate in piazza e comunicati barricaderi, ha abbracciato nuove cause e sventola ben altre bandiere con un livore ideologico da nostalgia delle barricate. Lo sintetizza bene, nel giorno della Memoria, Riccardo Di Segni, in mezzo alle polemiche per le scritte comparse sulla Piramide Cesta rivolte ai campioni dell’antisemitismo. “L’Anpi di oggi non è più l’Anpi di un tempo”, dice il rabbino capo di Roma. “Di partigiani che hanno combattuto ne esistono ancora pochi. Ho avuto anche io la tessera, l’Anpi è una galassia dove alcuni leader hanno dimenticato gli scopi istituzionali e fanno battaglie che li contraddicono, e questo crea un problema”.