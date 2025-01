Amica.it - Dior: il look di Beatrice Borromeo e le altre star alla sfilata Couture

Al via le sfilate Haute Couture di Parigi. Una partenza scoppiettante con Dior e il suo parterre di celebrità sedute in prima fila. Beatrice Borromeo in primis. La royal ha optato per un completo in velluto della collezione Resort 2025 con pantaloni e giacca balloon. Il capo è impreziosito da perle bianche utilizzate come bottoni. Invece Anya Taylor-Joy ha scelto body monospin cotone, gonna nera con frange e guanti in pelle, mentre Carla Bruni è stata avvistata nel front row con outfit Cruise 2025 composto da: abito svasato in lana greay e giacca in misto lana.