Dior: chi è l'artista da favola della sfilata Haute Couture

Moda e arte si fondono alle sfilate di Alta Moda in corso a Parigi. Per realizzare la scenografiaP/E 2025, la direttrice creativa Maria Grazia Chiuri ha chiamato l’artista indiana Rithika Merchant. Sono suoi i nove dipinti con cui è stata tappezzata la passerella per fare da sfondo allo show.Intitolata The Flowers we grew, l’opera è un’esplosione di simboli onirici e motivi mitologici. Sfondi a tema creano un’atmosfera fiabesca, immergendo gli spettatori in una realtà parallela. Le opere di Merchant non sono semplici decorazioni, ma pannelli ricamati che fondono moda e arte. I maestri artigiani degli atelier, insieme alla Scuola di Craft di Chanakya, hanno contribuito a creare pezzi unici che evocano storie antiche e contemporanee al tempo stesso. L’immensa opera dell’artista Rithika Merchant sarà esposta al Musée Rodin fino al 2 febbraio 2025.