Leggioggi.it - Dimissioni per fatti concludenti per assenze ingiustificate: L’INL fa il punto

Leggi su Leggioggi.it

Il Collegato Lavoro (Legge 13 dicembre 2024, n. 203), introduce all’articolo 19 una nuovaspecie: leper. Questo tipo disi applica quando un lavoratore si assenta ingiustificatamente per un periodo superiore a quello stabilito dal contratto collettivo o, comunque, per più di quindici giorni.Dal momento che il Collegato Lavoro è entrato in vigore il 12 gennaio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito, con la Nota n. 579 del 22 gennaio 2025, le prime istruzioni operative su come gestire questa procedura. Tale comunicazione segue la precedente Nota n. 9740 del 30 dicembre 2024.Vediamo insieme le principali novità nel dettaglio. Indice Le novitàperProcedura attivata dal datore di lavoro Segnalazione non obbligatoria Verifica del superamento termini Come fare la segnalazione Verifiche dell’Ispettorato INL Risoluzione del contratto/perImpossibilità di comunicare l’assenzaLe novitàperL’articolo 19 del Collegato Lavoro, introducendo il comma 7-bis all’articolo 26 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, numero 151 “volontarie e risoluzione consensuale” contempla laspecie delledi fatto o perper le quali “non trova applicazione la disciplina delle c.