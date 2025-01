Tvplay.it - Destinazione a sorpresa: Federico Chiesa è pronto a dire sì alla big italiana

Leggi su Tvplay.it

Ladiè una vera: per lui si era parlato di un ritorno in Italia ma non di questa. I tifosi sono spiazzatiL’ex attaccante della Juventus non sta giocando con la maglia del Liverpool e vorrebbe lasciare al più presto la Premier League. Si è aperta una buona opportunità con una bigche potrebbe rilanciarlo in grande stile. L’affare è alle battute finali.sìbig(TvPlay – ANSA)fine della scorsa finestra estiva di mercato ha deciso di lasciare la Serie A e di spostarsi in Premier League. Il Liverpool doveva essere una piazza perfetta per lui, considerando le caratteristiche di gioco di Slot e anche gli spazi che si possono avere in Inghilterra per giocare a campo aperto.