Decreto Piantedosi, Confcommercio Pisa: "sicurezza fondamentale per gli imprenditori"

, 27 gennaio 2025 – “Accogliamo con grande favore la precisazione del Viminale sulla volontarietà delle linee guida contenute nel. Il tema dellaè centrale per le nostre attività e per i nostri clienti” afferma il vicepresidente vicario die presidente provinciale Fipe Alessandro Trolese. “Siamo certi - continua il vicepresidente Trolese - che la collaborazione con il Ministero e le forze dell’ordine sia la strada giusta per favorire una corretta attività di prevenzione. Per questo auspichiamo che quanto prima venga convocato un tavolo di lavoro per chiarire le modalità e gli ambiti, seppur su base volontaria, delle linee guida introdotte dalsul territorio, evitando che responsabilità non proprie dell’attività di pubblico esercizio ricadano sulle imprese”.