De la fuente firma l’estensione del contratto e rimarrà allenatore della Spagna fino al 2028

2025-01-27 15:03:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Luis de laè stato premiato per aver guidato laal successo Euro 2024 con un’estensione deldi due anni.Il precedente accordo del 63enne era dovuto alla scadenza dopo la Coppa del Mondo del 2026, ma ora è legato alla spagnolo di calcio (RFEF)alla fine dell’euro.De Laha svolto un lavoro notevole con poca fanfara dopo aver succeduto a Luis Enrique nel ruolo in seguito all’uscita del Round of-16ai Mondiali del 2022 in Qatar. Luis de laRenueva Como Seleccionador Nacional Hasta El Año. La rfef apuesta por la continuidad del técnico de la @Sefutbol Que ha llevado a españa a la conquista de la última edción de la eurocopa y de la Uefa Nations League.