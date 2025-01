Gamberorosso.it - "Con i ready to drink abbiamo raddoppiato il fatturato". La scommessa vincente della casa vinicola Canella

Leggi su Gamberorosso.it

Non solo vini no e low alcol, anche nel Belpaese è scoccata l’ora deito. A dirlo è l’ultima indagine sulle abitudini degli italiani nel fuori, di Cga by Nielsen Iq, che evidenzia le opportunità di crescita delle bevande pronte da bere, soprattutto quelle alcoliche: il 26% dei consumatori dichiara di aver acquistato uno di questi prodotti negli ultimi tre mesi, mentre il 49% potrebbe considerare l’idea di consumarne uno in futuro.L’azienda vitiche ha scommesso suitoA confermare il nuovo trend c'è la scelta di un’azienda di Prosecco di scommettere sulla tipologia. Si tratta diveneziana che ha iniziato a produrretoa base di uva glera da fine anni ’80 e che ha chiuso il 2024 con unattorno ai 25 milioni di euro, per oltre la metà grazie all’exploit rdt.