Biccy.it - Chi uscirà dal GF tra Amanda, Helena, Bernardo, Chiara, Ilaria, Eva: cosa dicono i sondaggi

Leggi su Biccy.it

Dopo l’uscita di un veterano che ha scosso la casa del Grande Fratello, ieri sera ci sono state delle nomination più equilibrate delle precedenti, con un televoto che potrebbe fare meno danni dell’ultimo. A finire in nomination sono stati:Lecciso,Cherubini,Cainelli, Eva Grimaldi,Galassi edPrestes. Chidal GF tra questi sei?Chidal GF questa settimana?.Isono stati appena aperti, ma già parlano chiarissimo. La preferita del pubblico con altissime percentuali èPrestes, seguita daLecciso. Il meno votato ovunque per il momento èCherubini e quindi dovrebbe essere proprio il fratello di Jovanotti ad abbandonare la casa del Grande Fratello giovedì sera.Se dovesse davvero andarsenece ne faremo una ragione, non sarebbe una grande perdita.