Inter-news.it - Cassano avvisa l’Inter: «Stia attenta al Napoli, meraviglioso Conte»

Leggi su Inter-news.it

elogia il lavoro di Antonioalnel duello per lo scudetto. L’ex attaccante si dice preoccupato.PREOCCUPATO – Presente su Viva El Futbol, format composto da Antonio, Daniele Adani e Nicola Ventola. L’ex attaccante barese ha parlato così deldi Antoniondo anche, sua squadra del cuore. Queste le sue parole a tal proposito: «Permi preoccupo, deve stareal. Quello che sta facendonon so come interpretarlo, è veramente qualcosa diquello che sta facendo ai suoi giocatori. Mi piace la sua evoluzione, sta facendo un calcio europeo».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presentenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link alnuto originale (: «al»)© Inter-News.