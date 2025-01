Quifinanza.it - Bonus anziani e Prestazione universale Inps da 850 euro, a chi spettano e come si richiedono

Al fine di aiutare economicamente gliche si trovano in speciali condizioni di svantaggio economico, il governo di Giorgia Meloni ha previsto in via sperimentale dal 2025 delle nuove misure assistenziali. Si tratta, nello specifico, dellache si sostanzia in un integrazione di 850al mese all’indennità di accompagnamento prevista dall’articolo 1 della legge n.18 dell’11 febbraio 1980. Al via dal 2 gennaio 2025, questa particolare tipologia dipresenta dei requisiti molto stringenti, oltre a legare la concessione delle somme a specifici utilizzi.Cosìprevisto dal decreto legislativo n.29 del 15 marzo 2024, già ribattezzato Decreto, dal 2 gennaio 2025 l’riconosce unache comporta l’assorbimento dell’indennità di accompagnamento (legge 18/1980) e delle prestazioni fornite dagli ATS, negli ambiti di propria competenza (articolo 1, comma 164, legge 234/2021).