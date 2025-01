Oasport.it - Basket femminile, Schio batte il Tango Bourges e si qualifica alla Final Six di Eurolega

Leggi su Oasport.it

La Beretta FamilasialleSix dell’Euroleague Women! Le vicentine vincono in trasferta nella gara di ritorno contro le francesi delper 72-84 nella seconda fase (gruppo F), centrando così l’accesso direttofasee che mette in palio il trofeo più importante per club a livello continentale – le Orange dovranno passare da un play-in a febbraio ma solo per determinare se inizieranno dai quarti oppure direttamente dsemie.Partita molto combattuta quella odierna anche per merito delle francesi capaci di mettere la freccia nel terzo quarto, subendo però il ritorno importante delle scledensi nei 10? decisivi. Janelle Salaun sfiora la doppia doppia con 19 punti e 8 rimbalzi, al pari di Dorka Kata Juhasz (13 punti e 8 rimbalzi). Doppia cifra anche per Kitija Laksa (13 punti) e Ivana Dojkic (11 punti), con Kariata Daby ultima ad arrendersi per ilcon 19 punti.