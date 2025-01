Formiche.net - Anticipare il domani e investire sui giovani, ecco la nuova Fondazione Leonardo Ets

Il progresso e l’innovazione si muovono a ritmi una volta impensabili. La rivoluzione portata dalle nuove tecnologie impone un cambio di passo per far sì che l’avanzamento tecnico si accompagni di pari passo alla maturazione della società. Per questo nasce laEts, per divulgare,suie immaginare il. La presentazione che si è tenuta presso la Camera dei Deputati aveva non solo l’obiettivo di presentare lae il suo presidente, Luciano Floridi, ma soprattutto quello di sottolineare l’importanza della missione educativa del nuovo ente nato su iniziativa dell’amministratore delegato di, Roberto Cingolani. Presenti alla presentazione, tra gli altri, Giorgio Mulé, vice presidente della Camera dei Deputati, Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera, e Stefano Pontecorvo, presidente di