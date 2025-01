Thesocialpost.it - Addio Fiore De Rienzo: è morto lo storico volto di Chi l’ha Visto?

Deè deceduto oggi, 28 gennaio 2025, a Roma. Giornalista, aiuto regista e padre dell’attore Libero, scomparso nel 2021 a soli 44 anni in circostanze tragiche. Deaveva lavorato per anni come inviato nella trasmissione di Rai 3 «Chi?». Leggi anche: Il Boomerang: Giorgia Meloni indagata, quali saranno le vere conseguenzeLa triste notizia è stata diffusa sui social dal fratello Gigi, che ha scritto: «Oggi ci ha lasciati nostro fratelloDe. Domani, dalle 13 alle 17, sarà possibile salutarlo presso la camera ardente all’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli di Roma. I funerali si svolgeranno giovedì 30 gennaio alle 15 nel santuario di Maria Santissima della Consolazione a Paternopoli».Numerosi messaggi di condoglianze sono stati pubblicati in risposta all’annuncio della sua morte, e la notizia ha rapidamente fatto il giro del web.