Wrong Turn – The Foundation | la spiegazione del finale del film horror

– The: ladeldelInvece di reboot completi, negli ultimi anni i franchisehanno optato sempre più spesso per sequel legacy. Un esempio importante è l’Halloween di David Gordon Green, che ha seguito gli eventi dell’originale del 1978 ignorando i sequel. Mentre altri franchise, come anche il nuovo Non aprite quella porta o Scream 5, seguono una formula simile,– Thedel 2021 ha invece osato premere completamente l’interruttore di reset. Questo nuovomantiene il titolo e il concetto di base, ma per il resto non ha collegamenti diretti con iprecedenti.Uscito nel 2003, l’originaleè stato un efficace ritorno all’di sopravvivenza nelle terre selvagge della fine degli anni ’70 e ai cruenti slasher dei primi anni ’80.