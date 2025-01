Ilrestodelcarlino.it - Vuelle tra cuore e determinazione. Detta legge anche contro Nardò

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

carpegna prosciutto 84 hdl 70 CARPEGNA PROSCIUTTO : Petrovic 6, Cornis, Maretto 4, Imbrò 11, De Laurentiis 13, King 17, Bucarelli 7, Lombardi 3, Zanotti 7, Ahmad 16. All. Leka. HDL NARDO’: Woodson ne, Ebeling 3, Nikolic 2, Pagani, Iannuzzi 12, Donadio 17, Stewart 20, Giuri 9, Kebe 2, Zugno 5. All. Mecacci. Arbitri: Cassina, Giunta e Rezzoagli. Parziali: 25-17, 38-47, 66-60. Tiri liberi: Pesaro 9/12,13/16. Tiri da 3 punti: Pesaro 11/29,9/20. Rimbalzi: Pesaro 33,38. Usciti per falli: Zugno. Spettatori: 4.630. Laviene fuori con lo scalpo difra le mani da una di quelle serate che di solito finiscono malissimo.se per tutta la settimana lo staff aveva martellato i giocatori, vederli arrivare senza il play Usa Woodson e la guardia italo-camerunense Mouaha, ha provocato un rilassamento che poteva essere fatale.