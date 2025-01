Quotidiano.net - Un percorso di maturazione anche per FdI

Roma, 27 gennaio 2025 – Nulla,in politica, nasce e cresce nello spazio di un mattino. Il Movimento sociale partì nel 1992 per diventare quella che nel 1995 a Fiuggi fu chiamata Alleanza Nazionale. È quanto sta accadendo probabilmente all’erede di quella svolta, Fratelli d’Italia. Nel solco di una continuità di collocazione, a destra, e di abiure strutturali, del fascismo, ovvio, madell’anti-americanismo e dell’ostilità all’Occidente. E che abiura, se guardiamo ai rapporti che la Meloni e il governo hanno con gli Usa, la granitica collocazione a fianco di Kiev nella guerra con Mosca, il sostegno senza se e senza ma a Israele, apparente contraddizione per chi aveva Mussolini nell’album di famiglia. Trent’anni sono una lontana era geologica in un mondo che va ai mille all’ora e nel quale i punti di riferimento storici sono oramai oggetti d’antiquariato.