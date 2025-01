Justcalcio.com - TS – Palladino a -1 dalla Juventus

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-26 23:50:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS:ROMA – Ritrova i tre punti la Fiorentina che nel posticipo del 22° turno di Serie A passa per 2-1 all’Olimpico contro la Lazio nello scontro diretto per la corsa alla prossima Champions League. Perun successo che scaccia via le nubi del momento no e che rilancia la viola in classifica, ora a -1di Thiago Motta. Dopo l’euforia per il primo posto in Europa League, torna ad interrompersi il cammino biancoceleste in campionato pur rimanendo al quarto posto in solitaria.Lazio-Fiorentina, la partitaPartenza super degli ospiti che nel giro di un quarto d’ora si portano avanti di due reti: prima l’assist di Gosens per la girata al volo di Adli, poi quello di Dodo per l’incornata di Beltran che non lascia scampo a Provedel.