Quotidiano.net - Treni: maxi ritardi sulla Av Roma-Napoli. Fs: “Inconveniente tecnico”

, 27 gennaio 2025 – Ancora disagi per chi viaggia in treno. La lineaè rallentata per un non meglio precisato “” nei pressi di Anagni segnalato alle alle 18 da Fs. IAlta Velocità possono essere instradati sui percorsi alternativi – avvisatalia – via Cassino e via Formia e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. Isi sommano dopo che questo pomeriggio ci sono stati “accertamenti tecnici” tra Salone e Labico. Iconsuperiori a 60 minuti. • FR 9658 Reggio Calabria Centrale (12:17) - Milano Centrale (21:00) • FR 8519 Bolzano (13:12) - Sibari (22:33) • FR 9425 Venezia Santa Lucia (14:26) -Centrale (19:48) • FR 9434Centrale (18:09) - Venezia Santa Lucia (23:34) Tutti gli aggiornamenti ditalia qui.