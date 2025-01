Ilgiorno.it - Stipendi più alti per i direttori delle università

Leggi su Ilgiorno.it

Il ministro dell’Universitá e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto ministeriale per l’aggiornamento dei compensi deigenerali degli atenei italiani, a valere per il quadriennio 2024-2027. In totale la spesa per i compensi per igenerali degli atenei italiani passa da 9.720.583,60 euro a 10.306.560,70 euro. C’è da sottolineare che la retribuzione è definita secondo alcuni criteri che attribuiscono aidiverse fasce di appartenenza. I criteri riguardano i fondi ricevuti, il numero di dipendenti e studenti, la presenza di corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia o di centri residenziali per studenti. La determinazione della retribuzione da corrispondere al direttore generale è stabilita dal cda dell’ateneo, su proposta del rettore.