Serie b femminile. Secondo ko di fila per l’Arezzo. Un episodio condanna le ragazze di Leoni

HELLAS VERONA 1 AREZZO 0 HELLAS VERONA: Valzolgher, Bernardi (70’ Duchnowska), Peretti, Anghileri (58’ Casellato), Barro, Naydenova, Costa, Croin (89’ Dellagiacoma), Mancuso, Capucci, Corsi. All. Venturi. AREZZO: Bartalini, Tuteri (45’ Fortunati), Licco, Carcassi, Corazzi (62’ Fracas), Zito, Prinzivalli (70’ Taddei), Lorieri (87’ Santini), Toomey, Martino, Razzolini. All.. RETI: 32’ Bernardi. Note - Recupero: 2’+5’. Angoli: 1-12. Ammonite: Nayadenova. Espulse: Leccardi. VERONA - Comincia con una sconfitta il girone di ritorno delnel campionato diB. Le amaranto sono state sconfitte per 1-0 sul campo del Verona. Per ledisi tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo quella rimediata in casa la scorsa settimana. Un ko per impedisce aldi consolidare la propria posizione di metà classifica anche se il margine sulla zona playout resta rassicurante.