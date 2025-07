Bully Ray | La possibile faida tra Nikki Bella e Liv Morgan potrebbe avere del potenziale

scontro di stili e personalità che potrebbe dare vita a una faida indimenticabile. Con Nikki Bella pronta a tornare in azione, il confronto con Liv Morgan promette scintille e nuove dinamiche nel panorama WWE, lasciando i fan con il fiato sospeso e le aspettative alle stelle.

Liv Morgan è in uno dei momenti più alti della sua carriera, la storia con Dominick Mysterio e l’alleanza con il Judgment Day, non hanno fatto altro che accrescere lo starpower di Liv, purtroppo nelle ultime settimane ha rimediato un infortunio abbastanza serio alla spalla che la vedrà lontana dal quadrato per diverse settimane. Questo infortunio però è arrivato in concomitanza con il ritorno di Nikki Bella in WWE, le due hanno avuto un primo confronto nella puntata di Raw del 9 giugno 2025, tutto faceva presupporre all’inizio di una nuova storyline tra Liv e la “Fearless”, tutto ciò vanificato la settimana seguente quando Liv, nel match contro Kairi Sane, rimedia una lussazione della spalla sinistra. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net