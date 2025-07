Palinsesti Prime Video 2025-2026 | Francesco Totti defunto in Roast in Peace il debutto di Filippo Bisciglia come attore in Ancora più sexy l’accoppiata Gassmann e Ranieri nel film di Natale

Durante la presentazione dei palinsesti 2025-2026 di Prime Video, è emerso un panorama ricco di sorprese e innovazioni, tra cui il commovente addio a Francesco Totti, il debutto attoriale di Filippo Bisciglia in "Ancora più sexy", e l’attesa reunion di Gassmann e Ranieri nel film natalizio. La piattaforma di Amazon si conferma protagonista assoluta dell’intrattenimento, pronta a catturare il pubblico con contenuti sorprendenti e di qualità. Nella prossima stagione, il divertimento non avrà limiti.

Durante la presentazione dei palinsesti, Prime Video ha finalmente alzato il sipario sulla sua programmazione per la prossima stagione. La piattaforma ha svelato in anteprima i titoli in arrivo: tra film, serie televisive e produzioni originali, il catalogo si arricchirà con tante novità. Palinsesti Prime Video 2025-2026, le novità dell’intrattenimento. Ancora una volta la piattaforma di Amazon punta sull’ intrattenimento. Nella prossima stagione debutterà infatti “The Traitors”, reality show che vede alla conduzione Alessia Marcuzzi. Nel cast volti molto noti come Paola Barale, Filippo Bisciglia, Aurora Ramazzotti, Giancarlo Commare, Michela Andreozzi e altri. 🔗 Leggi su Superguidatv.it