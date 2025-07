Nations League di Volley Femminile Italia super con la Serbia | fa la decima vittoria consecutiva nel torneo

che conferma il nostro talento e la determinazione delle azzurre. Con questa vittoria, la Nazionale di Pallavolo Femminile si conferma protagonista indiscussa nel torneo, rafforzando la propria leadership e avvicinandosi sempre più al traguardo finale con entusiasmo e grinta.

E’ un cammino eccezionale e senza storia quello che la Nazionale Italiana di Pallavolo Femminile sta tessendo in Nations League. Le Azzurre, campionesse olimpiche di Parigi 2024, dopo aver staccato il pass per le Finals, si sono aggiudicate il match con la Serbia, vincendo per 3-0 (25-17, 26-24, 25-20). Hanno dato, in questo modo, il via alla terza settimana di competizione, in programma in Olanda. E’ uno straordinario successo numero 10, consecutivo nel torneo internazionale annuale. La prossima partita si giocherà con la Turchia il 12 luglio e poi con la padrona di casa dell’Olanda, il 13. Foto Federazione Italiana PallavoloFacebook ilfaroonline. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

