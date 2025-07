Europei di Calcio Femminile Soncin | Passare il turno e scrivere la storia Siamo consapevoli delle nostre qualità

Siamo determinati, uniti e pronti a scrivere una pagina indimenticabile di storia del calcio femminile italiano. Con la convinzione delle nostre capacità e il cuore pieno di passione, le ragazze di Mister Soncin affrontano questa sfida con il massimo impegno. La vittoria è il nostro obiettivo, e ogni passo ci avvicina a un traguardo che meritiamo di conquistare. La nostra forza risiede nella volontà di lasciare il segno.

E’ tutto pronto allo Stadio Wankfort di Berna. L’Italia di Mister Soncin punta alla vittoria con le Furie Rosse della Spagna, per agguantare i quarti di finale agli Europei di Calcio Femminile. E’ una vigilia dalle grandi attese e la Nazionale potrebbe passare il turno anche perdendo la partita. Tuttavia, l’obiettivo tricolore è la vittoria. E in questo caso, l’Italia se la vedrebbe con la Norvegia o con la Finlandia, in campo stasera. “Siamo qui per passare il turno e scrivere la storia – ha dichiarato il commissario tecnico Andrea Soncin, in conferenza stampa, come riporta figc.it – siamo consapevoli delle nostre qualitĂ e pronti a disputare una grande partita. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it