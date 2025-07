Punto da un calabrone 75enne grave dopo shock anafilattico

Un’inaspettata puntura di calabrone può trasformarsi in una tragedia, come dimostra l’incidente avvenuto a un uomo di 75 anni a Olmo di Bettola. Dopo una grave reazione allergica, è stato prontamente trasportato in eliambulanza all’ospedale di Piacenza, dove ora lotta per la vita. È un richiamo alla fragilità della nostra salute e all’importanza di conoscere e prevenire i rischi delle reazioni allergiche.

Un uomo piacentino di 75 anni è stato trasportato d'urgenza in eliambulanza all'ospedale di Piacenza a causa di un grave shock anafilattico. Nel pomeriggio del 10 luglio ha infatti sviluppato una improvvisa e grave reazione allergica a causa di una puntura di calabrone avvenuta a Olmo di Bettola. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

