Cessione EuroApi | L' incontro non ha dipanato le preoccupazioni sul futuro del sito

L'incontro convocato per discutere la cessione di Euroapi non ha dissipato le preoccupazioni sul futuro del sito industriale. In una nota congiunta, Filctem, Femca e Uiltec esprimono il loro disagio e rimarcano l'importanza di un confronto pi√Ļ approfondito. La situazione resta delicata e ancora tutta da definire, lasciando aperti interrogativi fondamentali per lavoratori e comunit√† locali.

Riceviamo e pubblichiamo una nota congiunta di¬†Filctem, Femca, Uiltec sull‚Äôincontro con Euroapi, richiesto dalle Segreteria nazionali di Filctem, Femca, Uiltec svoltosi oggi, gioved√¨ 10¬†luglio, presso Confindustria Brindisi¬†alla presenza delle Segreteria territoriali di Brindisi e la Rsu¬†dello. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

