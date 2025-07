Gaia Costa 24 anni è stata uccisa mentre attraversava sulle strisce a Porto Cervo | alla guida c’era Vivian Spohr moglie dell’ad di Lufthansa

Una tragica fatalità scuote Porto Cervo: Gaia Costa, giovane di 24 anni, ha perso la vita attraversando sulle strisce pedonali, investita da una BmwX5 guidata da Vivian Spohr, moglie dell’amministratore delegato di Lufthansa. La comunità è sconvolta e l’indagine per omicidio stradale è in corso. Una vicenda che ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le regole alla guida e tutelare la sicurezza di tutti.

La tragedia di Porto Cervo: Gaia Costa, 24 anni, è morta dopo essere stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali da una BmwX5, guidata da Vivian Spohr, moglie dell'ad di Lufthansa. Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, Gaia Costa, 24 anni, quando è stata travolta da un'auto da Vivian Spohr, turista tedesca, ora indagata per omicidio stradale. (Foto social) – notizie.com La donna è un'importante donna di affari, moglie del presidente e ad di Lufthansa Carsten Spohr e madrina di Help Alliance, organizzazione del gruppo Lufthansa senza scopo di lucro, impegnata in progetti sociali in tutto il mondo.