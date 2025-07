Incendio vicino all' aeroporto di Olbia riaperto lo spazio aereo

Dopo ore di tensione, lo spazio aereo sopra Olbia è stato finalmente riaperto, permettendo il ripristino dei voli e la normalizzazione delle operazioni. L'incendio scoppiato vicino a Su Trambuccone aveva causato deviazioni e disagi, ma grazie all'intervento tempestivo delle autorità, la situazione è sotto controllo. La sicurezza resta prioritaria, e ora l’aeroporto Costa Smeralda si prepara a riprendere pienamente le attività. Restate con noi per gli aggiornamenti più recenti.

È stato riaperto, nella serata di giovedì, lo spazio aereo sul cielo di Olbia, chiuso per alcune ore a causa di un vasto incendio nella zona di Su Trambuccone, vicino alla statale Sassari-Olbia, che aveva costretto a dirottare diversi voli in arrivo all’aeroporto “Costa Smeralda”. Lo ha fatto sapere la Geasar, società di gestione dello scalo gallurese. Durante la chiusura dello spazio aereo, l’aeroporto è comunque rimasto operativo e alcuni aerei sono riusciti a decollare, poiché l’emergenza riguardava l’entroterra e non le aree di manovra e quindi l'area di attraversamento dei velivoli per l'atterraggio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it