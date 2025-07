Milan la cessione tanto attesa sta arrivando | via dopo Theo

Il Milan si prepara a concludere un'altra cessione strategica, segnando un nuovo capitolo nella sua ristrutturazione. Dopo l'addio di Theo Hernandez, passato all’Al Hilal per 25 milioni, un altro pilastro del passato rossonero si appresta a lasciare Milano. Questo trasferimento rappresenta non solo una svolta economica, ma anche un segnale chiaro di come il club stia ripensando il proprio futuro. La cessione di questo giocatore potrebbe aprire nuove opportunità e sfide per i rossoneri.

Il Milan è vicino a piazzare un'altra cessione importante, soprattutto dal punto di vista strategico. Un giocatore non più nei piani di Allegri è pronto a salutare definitivamente. Siamo finalmente arrivati ai saluti anche per un altro giocatore che, in questi anni, è stato molto importante per il Milan, prima di veder declinare il proprio minutaggio. Dopo la cessione di Theo Hernandez, passato nei giorni scorsi all'Al Hilal per 25 milioni, un altro esubero rossonero è pronto a cambiare aria. In questo modo, il club porterà a tre le cessioni pesanti di questo calciomercato, considerando anche quella di Reijnders.

