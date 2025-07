Una parte delle scorte di uranio arricchito dell’Iran sono scampate agli attacchi di Israele e Usa

In un contesto di tensione crescente, la notizia che parte delle scorte di uranio arricchito dell’Iran siano riuscite a sfuggire agli attacchi di Israele e degli Stati Uniti accende nuovi timori nella regione. Secondo un alto funzionario israeliano, Teheran custodirebbe riserve sotterranee di qualità quasi pari a quella richiesta per una bomba atomica. La situazione si fa sempre più delicata, con Israele che già a fine 2024 considerava un intervento militare.

L’uranio arricchito dell’ Iran è scampato agli attacchi di Israele e degli Stati Uniti. Lo ha sostenuto un alto funzionario israeliano citato dal New York Times, a condizione di rimanere anonimo. Teheran avrebbe scorte sotterranee di uranio arricchito di qualità quasi pari a quella necessaria per una bomba. L’alto funzionario ha anche spiegato che Israele già alla fine del 2024 pensava a un’azione militare contro l’Iran, dopo aver assistito a quella che la fonte ha descritto come una corsa alla costruzione di una bomba nell’ambito di un progetto segreto iraniano. Il funzionario ha affermato che l’intelligence israeliana ha individuato l’attività di armi nucleari subito dopo l’uccisione del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah e questo ha spinto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a prepararsi a un attacco, con o senza l’aiuto degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it