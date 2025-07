Veloce come un fulmine! Theo Hernández si presenta all' Al-Hilal

Veloce come un fulmine, Theo Hernandez si presenta all'Al-Hilal, portando tutta la sua energia e talento in Arabia Saudita. Il terzino sinistro francese, fresco di firma per un contratto triennale con l'allenatore Simone Inzaghi, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, lasciando il segno nel calcio internazionale fino alla stagione 2027/28.

Theo Hernandez è un nuovo giocatore dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Il terzino sinistro francese firma un contratto triennale, rimanendo con il club saudita fino alla fine della stagione 202728. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Veloce come un fulmine! Theo Hernández si presenta all'Al-Hilal

In questa notizia si parla di: theo - hilal - veloce - fulmine

Theo Hernandez all’Al Hilal, Angelino resta: il punto su Wesley e De Cuyper - Theo Hernandez vola all’Al Hilal, mentre Angelino resta a Roma: nel frattempo, il punto su Wesley e De Cuyper è ancora incerto.

ESCLUSIVA: L'Osasuna raggiunge un accordo per ingaggiare l'ala 21enne Victor Muñoz dal Real Madrid. Eccoci qui! Il compenso per il Real Madrid sarà di € 6 milioni, inclusa una clausola di rivendita del 50% come parte dell'accordo. Fulmine #Even Vai su X

«Inzaghi batte Guardiola: l'Al Hilal è ai quarti del Mondiale per Club. » Simone Inzaghi ha scritto una pagina incredibile nel calcio internazionale guidando l’Al Hilal all’eliminazione del Manchester City dal Mondiale per Club. In una partita piena di colpi di sce Vai su Facebook

Veloce come un fulmine! Theo Hernández si presenta all'Al-Hilal; Theo Hernandez verso l'Al-Hilal: a rischio il Mondiale 2026?.

Theo Hernandez apre all’Al Hilal: l’ultima offerta al Milan e al ... - Nelle ultime ore, sono emersi importanti sviluppi nella trattativa tra il Milan e l'Al Hilal per Theo Hernandez. Da msn.com

Theo Hernandez spiazza tutti: salta l’Al Hilal, sogna l’Atletico! - MSN - Per Theo Hernandez, difensore del Milan ed ex Alaves, Real Madrid e Real Sociedad, potrebbe però prospettarsi una ... msn.com scrive