Tragedia in spiaggia 17enne scava una buca e muore sepolto dalla sabbia

Una vacanza al mare si è trasformata in tragedia: un ragazzo di 17 anni di Roma ha perso la vita mentre scavava una buca sulla spiaggia di Montalto di Castro. La sua passione per il divertimento e il gioco si è spezzata improvvisamente, lasciando tutta la comunità sgomenta. Le prime ricostruzioni indicano che la buca, profonda circa un metro e mezzo, è crollata mentre il giovane vi si trovava dentro. Una tragedia che ci ricorda quanto sia importante rispettare le regole di sicurezza in spiaggia.

Una vacanza al mare si è trasformata in tragedia. Un ragazzo di 17 anni, originario di Roma, ha perso la vita nel pomeriggio mentre si trovava in spiaggia nei pressi del camping " Villaggio California ", a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Il giovane è rimasto sepolto dalla sabbia dopo che una buca, profonda circa un metro e mezzo, è crollata improvvisamente mentre si trovava all'interno. La ricostruzione. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava giocando con i suoi fratellini più piccoli e, durante l’attività, ha iniziato a scavare una buca nella sabbia. Una volta entrato dentro, le pareti del fossato hanno ceduto, seppellendolo completamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tragedia in spiaggia, 17enne scava una buca e muore sepolto dalla sabbia

