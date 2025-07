Dovbyk alla Conferenza per la Ripresa dell’Ucraina | presente con la moglie a Roma

La presenza di Artem Dovbyk alla conferenza per la ripresa dell'Ucraina a Roma testimonia il suo impegno non solo nel calcio, ma anche nel sostenere il suo paese in momenti cruciali. Accompagnato dalla moglie Yuliia, ha dimostrato come sport e solidarietĂ possano andare di pari passo, ispirando ottimismo e speranza. Un esempio di come le figure pubbliche possano fare la differenza anche fuori dal campo.

Artem Dovbyk ha preso parte oggi alla "Conferenza per la Ripresa dell'Ucraina", evento internazionale in corso al Centro Congressi La Nuvola di Roma, co-organizzato dai governi di Italia e Ucraina. L'attaccante della Roma era tra gli ospiti invitati e ha partecipato all'appuntamento accompagnato dalla moglie, Yuliia, che ha condiviso su Instagram una serie di scatti realizzati durante la giornata. La presenza del centravanti ucraino testimonia il suo coinvolgimento non solo sul campo, ma anche nella vita politica e sociale del suo Paese. Un momento di rappresentanza importante, a pochi giorni dall'inizio del ritiro giallorosso.

