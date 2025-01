Iodonna.it - Segue l’organizzazione di GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura. Un primo passo per andare oltre la frattura storica

Romina Kocina è nata Šempeter pri Gorici nel 1978, in Slovenia. Infanzia a Miren, studi ae laurea in Scienze Politiche, indirizzo internazionale, all’Università di Trieste, dal 2022 è direttrice del Gect Go, ente pubblico di cooperazione territoriale tra Italia e Slovenia. Gibellina sarà laitaliana dell’Arte contemporanea 2026 X Leggi anche › Chemnitz,: alla scoperta delle capitali europeeAbita a Capriva del Friuli, comune del Colliono, con il figlio Axel di 10 anni.