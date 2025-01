Liberoquotidiano.it - "Questo è un avvertimento a tutto il mondo". Trump piega la Colombia, il socialista Petro cede su tutta la linea

Il (folle) braccio di ferro tra Donalde il presidentedellaGustavofinisce nel modo più prevedibile e comico possibile: con l'imbarazzante retromarcia dell'aspirante Maduro di Bogotà. Il governono ha infatti annunciato che accetterà il rimpatrio degli immigrati illegali espulsi dagli Stati Uniti,ndo alle minacce di dazi giunte dal presidente americano., presidente di sinistra e critico nei confronti del magnate, ieri aveva lamentato che l'invio di clandestini su aerei militari violava la loro "dignità" e aveva promesso di rispedirli in Usa con il suo aereo presidenziale.aveva reagito avvisando che tutte le merci in arrivo dal Paese latinoamericano sarebbero state tassate del 25% e del 50% la settimana dopo. Un colpo pesantissimo per l'economia dello Stato sudamericano.