Parità di genere in azienda. Solo una su 4 l’ha raggiunta

un’italiana su quattro ha raggiunto ladi. Lo rileva una ricerca di ManpowerGroup, secondo cui il 26% ritiene di avere già la piena eguaglianza uomo-donna al proprio interno, mentre un ulteriore 41% afferma di essere vicino all’obiettivo e di poterlo raggiungere entro due anni. Al contrario, il 24% pensa di essere ancora lontano dallae l’8% delle imprese italiane presume di avere ancora una lunga strada da fare davanti a sé. Tra le iniziative messe in atto che, secondo le aziende, possono contribuire a processi di assunzione e retention più paritari, il 42% indica la costruzione di relazioni di fiducia tra i vari team, mentre per il 39% è importante aiutare concretamente il benessere delle persone in organico e delle collaboratrici. Per il 37% delle organizzazioni sono utili modalità flessibili per luoghi e orari di lavoro, politiche per assicurare uguali possibilità di carriera e ricompensare gli sforzi dei collaboratori per promuovere il rispetto dei parametri DEI (Diversity, Equity&Inclusion).