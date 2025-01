Tpi.it - Neonata rapita, il video dell’arrivo della Polizia a casa di Rosa Vespa: “Non sapevamo niente”

La tavola imbandita, i pasticcini, i festoni azzurri e la– che gli invitati credevano fosse un maschio – in braccio a. È la scena che si sono trovati davanti gli agentidi Stato arrivati nelladie del marito Acqua Moses lo scorso 21 gennaio a Castrolibero, in provincia di Cosenza.Poche ore prima,aveva rapito la bimba dalla clinica Sacro Cuore di Cosenza. “Mio marito non c’entra nulla”, dice la donna 51enne ai poliziotti. “Non”, assicurano disperati i suoi parenti. A mostrare le immagini de blitz nell’appartamento delle forze dell’ordine è il sito online di Repubblica.si trova attualmente nel carcere di Cosenza con l’accusa di sequestro di persona, mentre il marito è stato rilasciato lo scorso 24 gennaio dopo gli interrogatori di garanzia.