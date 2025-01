Quifinanza.it - Legno-arredo, stipendi più alti per oltre 200mila lavoratori: raggiunto l’accordo

Leggi su Quifinanza.it

Il settore delgarantisce un sostanzioso aumento economico ai propri, grazie a un’intesa innovativa tra aziende e sindacati. Il nuovo contratto nazionale, valido da giugno 2023 a dicembre 2025, introduce miglioramenti che si adattano al panorama economico attuale.addetti, impegnati nella filiera del, dei mobili, del sughero e delle attività forestali, potranno contare su condizioni economiche più favorevoli rispetto al passato.siglato dimostra che è possibile combinare i diritti deicon la capacità competitiva delle imprese, offrendo un modello che potrebbe ispirare altri settori. Quando il dialogo tra le parti sociali produce risultati concreti, l’industria non solo resiste, ma rilancia, anche in un mercato globale che non fa sconti.