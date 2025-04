Ricerche in corso per Enzo disperso nella zona boschiva di Perugia | nessun aggiornamento rilevante

Ricerche di Enzo, l’uomo di 83 anni di Ferro di Cavallo, perso nei boschi di Perugia nei pressi di Via Col di Lana, proseguono senza aggiornamenti rilevanti. Circa 50 unità di personale, tra cui cittadini che si sono spontaneamente presentati al UCL dei Vigili del Fuoco, sono coinvolte nell’operazione.Sul luogo sono presenti anche unità cinofile e di ricerca della Protezione Civile, insieme al SASU. Le attività continuano anche durante la notte, con l’ausilio di una squadra ordinaria, un nucleo SAPR equipaggiato con termocamera e unità cinofile. Laprimapagina.it - Ricerche in corso per Enzo disperso nella zona boschiva di Perugia: nessun aggiornamento rilevante Leggi su Laprimapagina.it Ledi, l’uomo di 83 anni di Ferro di Cavallo, perso nei boschi dinei pressi di Via Col di Lana, proseguono senza aggiornamenti rilevanti. Circa 50 unità di personale, tra cui cittadini che si sono spontaneamente presentati al UCL dei Vigili del Fuoco, sono coinvolte nell’operazione.Sul luogo sono presenti anche unità cinofile e di ricerca della Protezione Civile, insieme al SASU. Le attività continuano anche durante la notte, con l’ausilio di una squadra ordinaria, un nucleo SAPR equipaggiato con termocamera e unità cinofile.

