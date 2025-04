Ue ieri sera telefonata Meloni-Von der Leyen sul dossier dazi

ieri sera la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno avuto una conversazione telefonica sui principali temi dell’attualità politica, tra cui spiccano la questione dei dazi Usa, imposti a mezzo mondo il 2 aprile e poi sospesi – tranne che alla Cina – per 90 giorni, e il sostegno all’Ucraina. Lo ha confermato ad Askanews il capo portavoce della Commissione Ue, Paula Pinho. ieri Von der Leyen e il presidente Usa Donald Trump, entrambi a Roma per i funerali di papa Francesco, hanno avuto un breve incontro nel quale si sono detti d’accordo per un vertice Usa-Ue per affrontare le dispute commerciali. La data ancora non è stata fissata ma si presume possa essere a ridosso o in concomitanza del vertice fra i capi di Stato e capi di governo dei Paesi Nato, che si terrà a L’Aia, nei Paesi Bassi, dal 24 al 26 giugno. Leggi su Ildenaro.it Roma, 27 apr. (askanews) –la presidente della Commissione europea Ursula von dere la presidente del Consiglio Giorgiahanno avuto una conversazione telefonica sui principali temi dell’attualità politica, tra cui spiccano la questione deiUsa, imposti a mezzo mondo il 2 aprile e poi sospesi – tranne che alla Cina – per 90 giorni, e il sostegno all’Ucraina. Lo ha confermato ad Askanews il capo portavoce della Commissione Ue, Paula Pinho.Von dere il presidente Usa Donald Trump, entrambi a Roma per i funerali di papa Francesco, hanno avuto un breve incontro nel quale si sono detti d’accordo per un vertice Usa-Ue per affrontare le dispute commerciali. La data ancora non è stata fissata ma si presume possa essere a ridosso o in concomitanza del vertice fra i capi di Stato e capi di governo dei Paesi Nato, che si terrà a L’Aia, nei Paesi Bassi, dal 24 al 26 giugno.

Ue: ieri nuova telefonata von der Leyen-Meloni, tra temi Ucraina e dazi - Roma, 27 apr. (LaPresse) – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e la premier Giorgia Meloni hanno parlato ieri sera al telefono. Lo riferisce un portavoce Ue che sottolinea che nel corso del colloquio hanno discusso tutte le questioni di attuale interesse comune, compreso il sostegno all'Ucraina e le questioni commerciali.

**Ue: alla Camera meno ministri di ieri in Senato per Meloni, per ora solo Giorgetti tra i leghisti** - Questa mattina, i banchi del governo alla Camera si sono presentati meno gremiti rispetto a ieri, quando il premier Giorgia Meloni ha tenuto le sue comunicazioni in Senato in vista del Consiglio Europeo. Alla destra della presidente del Consiglio sedeva il ministro della Difesa, Guido Crosetto, mentre alla sua sinistra la sedia è rimasta vuota. […] L'articolo **Ue: alla Camera meno ministri di ieri in Senato per Meloni, per ora solo Giorgetti tra i leghisti** è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

