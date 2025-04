Lo Skinimalism | la tendenza che sta cambiando il mondo della cosmesi

della bellezza contemporanea, in continua evoluzione e spesso sovraffollato di prodotti, emerge con forza una tendenza che invita a fare un passo indietro: lo Skinimalism. Questa filosofia, che unisce “skin” (pelle) e “minimalism” (minimalismo), rappresenta una vera e propria rivoluzione nel modo di concepire la cura della pelle. Non si tratta semplicemente di una moda passeggera, ma di un profondo ripensamento del rapporto con la nostra epidermide e con i prodotti che utilizziamo quotidianamente.Le origini di un movimento in espansioneLo Skinimalism ha iniziato a diffondersi con particolare vigore durante il periodo pandemico, quando la permanenza forzata nelle nostre case ha portato molti a riconsiderare le proprie routine di bellezza. Secondo uno studio condotto dall’Università di Milano nel 2023, il 67% delle donne italiane ha ridotto significativamente l’uso di prodotti cosmetici durante quel periodo. .com - Lo Skinimalism: la tendenza che sta cambiando il mondo della cosmesi Leggi su .com Nel panoramabellezza contemporanea, in continua evoluzione e spesso sovraffollato di prodotti, emerge con forza unache invita a fare un passo indietro: lo. Questa filosofia, che unisce “skin” (pelle) e “minimalism” (minimalismo), rappresenta una vera e propria rivoluzione nel modo di concepire la curapelle. Non si tratta semplicemente di una moda passeggera, ma di un profondo ripensamento del rapporto con la nostra epidermide e con i prodotti che utilizziamo quotidianamente.Le origini di un movimento in espansioneLoha iniziato a diffondersi con particolare vigore durante il periodo pandemico, quando la permanenza forzata nelle nostre case ha portato molti a riconsiderare le proprie routine di bellezza. Secondo uno studio condotto dall’Università di Milano nel 2023, il 67% delle donne italiane ha ridotto significativamente l’uso di prodotti cosmetici durante quel periodo.

Cosa riportano altre fonti

FOCUS – Come Connect Me Too Sta cambiando lo Sport per Ciechi e Ipovedenti: parla Tony D’Angelo. - In questa intervista, Alice Liverani intervista Tony D’Angelo, Business Development Manager e responsabile esecutivo di Connect Me Too (CMT Translations), un progetto innovativo che sta trasformando l’accesso allo sport per le persone cieche e ipovedenti. Grazie all’uso della tecnologia, Connect Me Too offre una soluzione unica che permette a chi ha disabilità visive di seguire le partite di calcio e altri sport in tempo reale, abbattendo le barriere e promuovendo l’inclusione sociale. 🔗oasport.it

Il nucleo interno della Terra sta cambiando - Secondo una ricerca pubblicata su Nature Geoscience coordinata da John Vidale del dipartimento di Scienze della Terra della University of Southern California, Los Angeles, il nucleo interno della Terra potrebbe aver subito delle deformazioni negli ultimi due decenni. Cambiamenti che gli scienziati chiamano “deformazioni viscose” e che sarebbero localizzati intorno al confine della sua superficie. 🔗romadailynews.it

Gli schermi invadono le città – Come il Digital Signage sta cambiando la nostra vita quotidiana - Grandi cartelloni pubblicitari a LED sulle facciate dei grattacieli, touchscreen interattivi alle fermate degli autobus o menu digitali nei ristoranti: gli schermi sono ovunque e stanno ridefinendo il panorama urbano. Questa tecnologia, nota come Digital Signage, sta rapidamente conquistando la nostra vita quotidiana. Ma cosa c’è dietro questa evoluzione, dove viene utilizzata e cosa significa per il futuro delle nostre città? Digital Signage nella vita quotidiana Che si tratti di fare acquisti, mangiare fuori o viaggiare per lavoro, i display digitali sono ormai onnipresenti. 🔗laprimapagina.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cosmetici solidi, skinimalism, pro age: le tre tendenze skincare AI 22/23. 🔗Se ne parla anche su altri siti