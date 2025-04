Olimpia Milano ripresa vincente con Tortona

Olimpia Milano che annichilisce la Bertram Tortona a domicilio al PalaFerraris di Casale Monferrato per 68-85. La notizia migliore è che recuperano ben tre giocatori: Mirotic, Shields e Bolmaro. Il montenegrino è sempre fantastico, realizza 18 punti in 18 minuti con 45 da 3 e 22 di valutazione, ma anche Shields si fa notare seppur con minutaggio controllato (solo 13') con 11 punti (34 da 2 e 11 da 3). Zach LeDay invece in versione uomo squadra con 12 punti e 4 assist, ma la nota positiva è anche la difesa che finalmente torna a fare la voce grossa subendo solo 68 punti lasciando neanche il 40% al tiro ai bianconeri di casa. Coach Messina ha lanciato subito Ousmane Diop in quintetto (Gillespie rimane in panchina senza neanche un minuto, un ulteriore indizio per l'imminente rientro di Nebo), e il senegalese risponde subito presente proteggendo il ferro e schiacciando il 6-9 in campo aperto.

