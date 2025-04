Smartphone e tablet dal 20 giugno arriva l’etichetta Ue Batteria danni cadute | ecco cosa sapremo fin dall’acquisto

giugno, gli Smartphone e i tablet venduti all’interno dell’Unione europea dovranno avere un’etichetta di efficienza energetica, sulla falsariga di quanto già avviene per gli elettrodomestici. La novità riguarderà la stragrande maggioranza dei prodotti sul mercato, perché sarà obbligatoria per Smartphone, telefoni cordless per uso domestico, tablet (con schermo compreso tra i 7 e i 17,4 pollici) e feature phone (cellulari utilizzati solo per telefonare e inviare sms, senza accesso a internet). Sono esclusi, invece, dall’obbligo di etichettatura gli Smartphone e i tablet con schermi flessibili (per esempio quelli srotolabili) e i cosiddetti tablet computer, quelli a cui può essere collegata una tastiera e che utilizzano un sistema operativo simile a quello di un pc.Come funziona la nuova etichetta UeLa nuova etichetta, che si applicherà agli Smartphone e ai tablet immessi sul mercato a partire dal 20 giugno prossimo, dovrà contenere informazioni non solo sull’efficienza energetica, ma anche sulla durata della Batteria, sulla protezione da polvere e acqua, sulla resistenza alle cadute accidentali. Leggi su Open.online A partire dal 20, glie ivenduti all’interno dell’Unione europea dovranno avere un’etichetta di efficienza energetica, sulla falsariga di quanto già avviene per gli elettrodomestici. La novità riguarderà la stragrande maggioranza dei prodotti sul mercato, perché sarà obbligatoria per, telefoni cordless per uso domestico,(con schermo compreso tra i 7 e i 17,4 pollici) e feature phone (cellulari utilizzati solo per telefonare e inviare sms, senza accesso a internet). Sono esclusi, invece, dall’obbligo di etichettatura glie icon schermi flessibili (per esempio quelli srotolabili) e i cosiddetticomputer, quelli a cui può essere collegata una tastiera e che utilizzano un sistema operativo simile a quello di un pc.Come funziona la nuova etichetta UeLa nuova etichetta, che si applicherà aglie aiimmessi sul mercato a partire dal 20prossimo, dovrà contenere informazioni non solo sull’efficienza energetica, ma anche sulla durata della, sulla protezione da polvere e acqua, sulla resistenza alleaccidentali.

