Michael Edwards il re dei numeri | perché è il segreto del successo del Liverpool campione in Inghilterra

Liverpool campione d’Inghilterra che ha agganciato lo storico rivale Manchester United nella classifica dei campionati inglesi vinti (20): gioca dietro la scrivania e si chiama Michael Edwards. E’ il re dei numeri più famoso del calcio inglese e uno dei più ricercati nel mondo. Dietro ai successi del Liverpool nell’era-Klopp, e ora al trionfo al primo tentativo in Premier di Arne Slot, c’è la sua mano. King Mike è nato a Southampton il 21 giugno 1979. Non si fa mai intervistare. Su internet, le sue frasi sono una pagina bianca, ma è un personaggio che parla con il suo lavoro. Cominciò a giocare nel Peterborough, nel 1995. Due anni dopo, il club inglese, ora in League One – la terza divisione made in England – non lo confermò e Edwards, che già si era fatto notare per l’attenzione alla tattica, cambiò vita. Ilfattoquotidiano.it - Michael Edwards, il “re dei numeri”: perché è il segreto del successo del Liverpool campione in Inghilterra Leggi su Ilfattoquotidiano.it C’è un altro fuoriclasse neld’che ha agganciato lo storico rivale Manchester United nella classifica dei campionati inglesi vinti (20): gioca dietro la scrivania e si chiama. E’ il re deipiù famoso del calcio inglese e uno dei più ricercati nel mondo. Dietro ai successi delnell’era-Klopp, e ora al trionfo al primo tentativo in Premier di Arne Slot, c’è la sua mano. King Mike è nato a Southampton il 21 giugno 1979. Non si fa mai intervistare. Su internet, le sue frasi sono una pagina bianca, ma è un personaggio che parla con il suo lavoro. Cominciò a giocare nel Peterborough, nel 1995. Due anni dopo, il club inglese, ora in League One – la terza divisione made in England – non lo confermò e, che già si era fatto notare per l’attenzione alla tattica, cambiò vita.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sondaggio, le incertezze globali cambiano le carte in tavola: i numeri dei partiti - Fratelli d’Italia resta saldo al comando del panorama politico italiano, ma il nuovo sondaggio YouTrend per Sky TG24 racconta qualcosa di più profondo: una geografia elettorale in ebollizione, che non nasconde le inquietudini degli elettori, con piccole ma significative variazioni che colpiscono tutti i grandi partiti. E la causa va ricercata nelle crescenti incertezze globali. Il quadro: un’Italia che ondeggia ma non cambia guida Il partito di Giorgia Meloni si conferma al 28,1%, in lieve flessione (-0,1%), senza un vero allarme ma con un crescente senso di attesa per le decisioni ... 🔗thesocialpost.it

Intelligenza artificiale ed energia, i 5 numeri per capire quanto consumerà l'AI - Entro il 2030 i data center raddoppieranno i loro consumi di elettricità, ma l'AI potrebbe anche ottimizzare l'intero settore 🔗wired.it

Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 12 aprile 2025 - Estrazione VinciCasa oggi 12 aprile 2025. I numeri vincenti | Superenalotto Stasera, sabato 12 aprile 2025, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, sabato 12 aprile 2025, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 11 APRILE 2025ESTRAZIONE ... 🔗tpi.it