Real Madrid Carlo Ancelotti verso l’esonero

Real Madrid per 3-2 ai tempi supplementari nella finale di Coppa del Re contro il Barcellona potrebbe costare molto caro a Carlo Ancelotti."Restare a Madrid? Questo sarà un tema delle prossime settimane, non di oggi" ha commentato lo stesso Ancelotti glissando di fatto sul proprio futuro sulla panchina dei Blancos. "Avevamo la partita sotto controllo - ha sottolineato l'ex mister di Juve e Milan - Dobbiamo continuare a lottare perché abbiamo dato tutto quello che avevamo, abbiamo giocato molto bene e non c'è nulla di cui lamentarsi. Eravamo più vicini alla vittoria rispetto ai nostri avversari. Ci dispiace non essere riusciti a sollevare la Coppa, ma abbiamo fatto il nostro dovere. Non abbiamo nulla da rimproverarci".Nulla da rimproverarsi, secondo l’allenatore. Ma i vertici societari non sembrano dello stesso avviso. Sport.quotidiano.net - Real Madrid, Carlo Ancelotti verso l’esonero Leggi su Sport.quotidiano.net La sconfitta delper 3-2 ai tempi supplementari nella finale di Coppa del Re contro il Barcellona potrebbe costare molto caro a."Restare a? Questo sarà un tema delle prossime settimane, non di oggi" ha commentato lo stessoglissando di fatto sul proprio futuro sulla panchina dei Blancos. "Avevamo la partita sotto controllo - ha sottolineato l'ex mister di Juve e Milan - Dobbiamo continuare a lottare perché abbiamo dato tutto quello che avevamo, abbiamo giocato molto bene e non c'è nulla di cui lamentarsi. Eravamo più vicini alla vittoria rispetto ai nostri avversari. Ci dispiace non essere riusciti a sollevare la Coppa, ma abbiamo fatto il nostro dovere. Non abbiamo nulla da rimproverarci".Nulla da rimproverarsi, secondo l’allenatore. Ma i vertici societari non sembrano dello stesso avviso.

Ne parlano su altre fonti

‘Un regalo per il calcio’ – Carlo Ancelotti saluta Luka Modric dopo uno straordinario sciopero per il Real Madrid - 2025-02-24 15:12:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Carlo Ancelotti ha accumulato elogi su Luka Modric, etichettandolo “un regalo per il calcio” dopo che il veterano centrocampista ha segnato un gol sensazionale nella vittoria per 2-0 del Real Madrid su Girona domenica. Il 39enne ha rotto il deadlock al 41 ° minuto al Santiago Bernabeu prima che Vinicius Junior sigillasse la vittoria con un gol in ritardo. 🔗justcalcio.com

Re Carlo Ancelotti è pronto ad abdicare. L’addio al Real Madrid ora è inevitabile - L’impressione è che la partita con l’Arsenal al Bernabeu sia stata l’ultima in Champions di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid. «Non ci voglio neanche pensarci» ha detto Carletto, apparso un po’ stanco dopo la mancata rimonta con gli inglesi. E vorrei vedere chi non lo sarebbe quando stai dentro un frullatore come quello del Real Madrid dove le pressioni sono enormi e avere a che fare con un presidente come Florentino Perez è tutt’altro che facile. 🔗panorama.it

L’ex eroe del Real Madrid colpisce a Carlo Ancelotti e chiede che uno dei Fab Four sia eliminato - 2025-04-09 11:15:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’ex eroe del Real Madrid Predrag Mijatovic afferma che Carlo Ancelotti sta “cercando di compiacere tutti” e ha lasciato intendere che dovrebbe far cadere uno dei “Fab Four”. Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Jr e Rodrygo hanno iniziato tutti il ??3-0 di ieri sera martellando dall’Arsenal agli Emirati, lasciando il Madrid esposto a centrocampo e i Gunners hanno capitalizzato. 🔗justcalcio.com

Cosa riportano altre fonti

Copa del Rey, arrivata la decisione ufficiale del Real Madrid; Dal Real Madrid al Milan: assist decisivo da Ancelotti; Barcellona, 120 minuti di battaglia per piegare il Real: Kounde firma il 3-2 che vale la Coppa; Il Barcellona vince la Coppa del Re, Real Madrid k.o 3-2 ai supplementari: polemiche e non solo, cosa è successo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Real Madrid furioso, Ancelotti via 'questione di ore' - "Questione di ore". Il titolo di 'Marca', giornale sportivo spagnolo spesso molto ben informato sulle questioni riguardanti il Real Madrid, lascia intendere che il club pluricampione d'Europa potrebbe ... 🔗ansa.it

Ancelotti esonerato? Incontro con Florentino Perez nelle prossime ore. Il Real Madrid su Xabi Alonso - Dopo la sconfitta in Coppa del Re contro il Barcellona, Florentino Pérez dovrà decidere se terminare la stagione con Carlo Ancelotti in panchina. Secondo Marca ... 🔗msn.com

Ancelotti verso l’esonero dal Real Madrid. Riunione in corso, i media spagnoli: “Questione di ore” - “Questione di ore”. Per i media spagnoli, Marca in testa, l’avventura di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid sta per finire. È in corso una riunione tra i vertici del club Blancos, tra cui ... 🔗msn.com