Judo, al Grand Slam di Parigi il debutto delle nuove regole. Lombardo prova il colpaccio

Comincia ufficialmente questo weekend la stagione internazionale di primo livello del, che prende il via tra sabato 1 e domenica 2 febbraio con il prestigiosodi, tappa inaugurale del World Tour 2025. Sul meraviglioso palcoscenico dell’Accor Arena di Bercy debutterà il nuovo regolamento introdotto dall’IJF per il ciclo olimpico di Los Angeles 2028.C’èe attesa dunque per vedere finalmente alcuni degli atleti più forti del mondo alle prese con le, tra le quali spicca sicuramente il ritorno dello yuko. Ad oggi sono attesi nella capitale francese ben 318 atleti provenienti da 54 Paesi diversi, tra cui le superpotenze Francia (con ben 56ka iscritti) e Giappone (con 20 rappresentanti).L’Italia, seppur con pochi elementi, proverà a regalarsi qualche soddisfazione in uno dei tornei più affascinanti e importanti del panoramaistico globale.