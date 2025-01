Movieplayer.it - Jeremy Allen White star della miniserie Variazioni su un tema originale

Leggi su Movieplayer.it

Ladi The Bear,, sarà protagonista e produttore di una nuovaprodotta per Netflix, ecco i dettagli.sarà protagonista e produttore di unatratta dal romanzosu unscritto da André Aciman. Il progetto sarà realizzato per Netflix ed è attualmente nelle prime fasi di sviluppo, dovendo quindi attendere prima di ottenere il definitivo via libera alla produzione. I primi dettagliAndré Aciman è l'autore di romanzi molto apprezzati come Chiamami col tuo nome, diventato un film diretto da Luca Guadagnino conTimothée Chalamet e Armie Hammer. Ad adattaresu unsarà Amanda Kate Shuman, impegnata come sceneggiatrice, produttrice esecutiva e showrunner. Oliver Hermanus, .