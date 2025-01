Anteprima24.it - Jabil, addetti a Urso: “No a Tme, pronti a tornare al tavolo”

Tempo di lettura: 3 minutiDopo lo scambio epistolare dello scorso 22 gennaio sulla vertenzatra il vescovo di Caserta Pietro Lagnese e il ministro delle Imprese e Made in Italy (Mimit) Adolfo, in cui il vescovo chiedeva all’esponente di governo di intervenire con una soluzione a tutela dei 413 lavoratori dello stabilimento di Marcianise (Caserta) della multinazionale Usa dell’elettronica – l’azienda vuole chiudere il sito entro marzo e ha avviato l’iter di licenziamento collettivo – sono stati gli stessi dipendentia inserirsi nel dialogo a due con una lettera inviata ad.Gliribadiscono in sostanza quanto già sottolineato dal vescovo circa la ragione per cui nei mesi scorsi hanno bocciato la proposta presentata daai tavoli ministeriali e alternativa ai licenziamenti, che prevedeva la ricollocazione dei 413 lavoratorinella Tme Assembly Engineering Srl, nuova società realizzata da Invitalia, società del Ministero dell’Economia, insieme all’azienda casertana Tme, con sede a Portico di Caserta.